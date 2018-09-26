Рим, 26 сентября, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Конференция итальянских предприятий (Confcommercio) прогнозирует замедление роста национального ВВП до 1,1% в 2018 году и до 1% в 2019 году, передает Italia Oggi в среду, 26 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Падение ВВП

Глава конференции Карло Сангали заявил, что экономика страны «демонстрирует явные признаки замедления» и что нет никаких оснований ожидать роста ВВП или роста объемов потребления в 2019 году выше 1%.

В качестве противоядия предприниматели советуют правительству снижать уровень налогов или по крайней мере не допустить обсуждаемого в экспертной среде повышения НДС. Ранее в правительстве также заявляли, что намерены снижать, а не повышать налоги.

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