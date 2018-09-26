Киев, 26 сентября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара считает, что «нелогичная политика» Киева ухудшила отношения Украины со всеми соседними государствами. Об этом Кожара заявил 26 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания В изоляции

«Сегодня у Украины ухудшились отношения буквально со всеми нашими соседями, по всему периметру государственной границы. Это является свидетельством нелогичной политики, которую проводит нынешняя власть», — сказал Кожара.

Он сообщил, что украинское законодательство о гражданстве не запрещает наличия двойного или тройного гражданства.

«Украинская власть неправильно толкует сам закон об украинском гражданстве. Украинский закон о гражданстве никоим образом не запрещает двойное гражданство. Сегодняшний закон написан по стандартам Европы, в соответствии с европейской конвенцией о гражданстве. То, что сегодня наши граждане имеют двойное, тройное гражданство — это не проблема… Мы пытаемся сегодня запрещать то, что в Европе нигде не запрещено», — добавил Кожара.

Политик упрекнул правительство Украины за нежелание решать проблемы национальных общин, в частности создавать рабочие места и повышать уровень социального обеспечения граждан.

«Что касается венгров, то, во-первых, проблемы венгерской общины не решались годами. Более 20 лет венгерская громада выступает за то, чтобы от нее в Верховной раде был представитель. Технически и политически этот вопрос надо будет решать… Сегодня венгерская община Украины, как и другие национальные общины, находится в жалком положении из-за плохой экономической ситуации. Пока правительство Украины и нынешнее руководство не повернутся лицом к людям, не начнут создавать рабочие места и поднимать экономику, у нас будет ускорение такого негативного процесса, как эмиграция из Украины, как желание людей получить какое-то другое гражданство», — считает Кожара.

Кроме того, он не ожидает улучшения польско-украинских отношений после встречи президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды.

«Встречи на наивысшем уровне руководителей Польши и Украины происходят довольно регулярно, но мы видим, что никакого продвижения вперед в двусторонних отношениях нет. Разве что существует единая позиция относительно «Северного потока — 2». Но в главных вопросах украинско-польских отношений атмосфера не улучшается, а, наоборот, ухудшается. Свидетельством тому являются недавние трансляции в Польше фильма «Волынь»… Также сегодня против украинского посла в Варшаве разворачивается критическая кампания», — сказал Кожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября президент Польши Дуда встретился с президентом Порошенко на приеме, организованном главой Белого дома Дональдом Трампом на полях сессии Генассамблеи ООН. По словам главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерски, до встречи с Порошенко Дуда провел переговоры с Трампом. Польский президент обсудил с главой Белого дома «Северный поток — 2», а также отметил необходимость установления мира на Украине и восстановления ее территориальной целостности. В свою очередь Порошенко рассказал польскому коллеге о положении дел на Украине и призвал его поддержать реформы в стране.

Напомним, в сентябре между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический скандал из-за выдачи консулом Венгрии венгерских паспортов гражданам Украины. 19 сентября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украине известно о том, что в Закарпатье скрытно выдаются венгерские паспорта. По его словам, Украина проверяет подлинность видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта.

«Конечно… должны сделать это как серьезные люди, но исходим из того, что оно является аутентичным. Я его покажу Сийярто, скажу, что консулу нечего делать, пусть выдает венгерские паспорта венгерским гражданам лучше в Будапеште», — сказал Климкин.