Сана, 26 сентября, 2018, 20:26 — ИА Регнум. 25 сентября власти Йемена выдали ордер на арест бывшего заместителя губернатора провинции аль-Махра, который раскритиковал действия коалиции, состоящей из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия, в стране. Как сообщает международная арабская телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, среди обвинений, приписываемых Али бен Салиму аль-Хурейзи, называют его «намерение дестабилизировать ситуацию в стране посредством распространения ложных сведений в средствах массовой информации о саудовской оккупации провинции аль-Махра».Аль-Хурейзи был также осуждён за призывы к демонстрациям и очернение действий коалиции ОАЭ и КСА, которая вела борьбу с хуситами, военизированной группировки шиитов-зейдитов.Обвинение в сторону аль-Хурейзи последовало через неделю после того, как Королевство объявило о своём намерении построить нефтяной порт в провинции аль-Махра.