Кострома, 26 сентября, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Костромские власти обещают закончить строительство нового детского сада на 220 мест в микрорайоне «Венеция» к 31 декабря текущего года, сообщает пресс-служба губернатора области. Еще 2 сада, по 280 мест каждый, начнут строить в Давыдовском и Заволжском микрорайонах Костромы в следующем году.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Строительство детского сада в «Венеции» начали в апреле текущего года. Здание уже возведено под кровлю, проведены наружные коммуникации, ведутся электромонтажные работы, монтаж внутренних газовых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, на территории началась установка веранд, завезено ограждение. Деньги на строительные работы были выделены из федерального, регионального и городского бюджетов.

Отметим, что в 24 муниципалитетах региона местами в детских садах обеспечены все дети в возрасте от полутора лет, в пяти муниципальных образованиях — с двух лет. Очерёдность в детские сады полностью ликвидирована в Волгореченске, Мантурово, Буйском, Нерехтском, Галичском, Межевском и Шарьинском районах. В Костроме детей в дошкольные учреждения принимают с 2 лет 7 месяцев.

По словам губернатора области Сергея Ситникова, «следующая задача — это создание в областном центре яслей, ясельных групп, которые позволят с полугода-года устраивать ребенка в дошкольные учреждения».

ИА REGNUM напоминает, что на строительство двух садов — в Давыдовском и Заволжском микрорайонах Костромы — будет выделено 155,2 млн рублей в 2018 году и 155,3 млн — в 2019. Оба объекта местные власти обещают сдать до конца 2019 года и обеспечить местами в детских садах всех детей региона в возрасте до трех лет.

Всего в текущем учебном году дошкольное образование доступно в 236 образовательных организациях, в том числе в четырех частных детских садах. В 28 муниципальных образованиях места в детских садах предоставляются детям от полутора лет.