Киев, 26 сентября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Цена на газ для населения может не измениться, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает 26 сентября УНИАН.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Газовая плита

По его словам, правительство Украины по-прежнему ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой цене на газ. Пока договоренность не достигнута, в связи с этим повышение цены может быть отложено. Тем не менее цена на газ будет рано или поздно повышена.

Напомним, ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что правительство Украины и МВФ уже договорилось о постепенном повышении цены на газ до апреля 2020 года.