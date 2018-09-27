Москва, 28 сентября, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Продолжающееся обсуждение инициативы Владимира Путина, предложившего заключить с Японией мирный договор без предварительных условий, дает подчас неожиданные примеры. Об одном из таких примеров рассказывает в своей статье обозреватель Анатолий Кошкин.

Aimaimyi Флаги США и Японии

Ни много ни мало как об отрыве Японии от США заявил в своей статье один канадский журналист, — к такому сенсационному выводу он пришел, рассуждая о долгосрочной перспективе развития международных отношений, в рамках которой влияние США будет постепенно ослабевать, а Китая и России — усиливаться. По мнению канадского автора, для Японии было бы логичным предугадать такое развитие событий и вовремя покинуть своего слабеющего сюзерена.

Идея красивая, но уж очень слабо связанная с реальностью, в которой Япония является практически оккупированной США страной. И никакие взаимные улыбки и объятия «друзей Владимира и Синдзо» не могут переломить ситуацию, в которой Япония продолжает оставаться «непотопляемым авианосцем США». Да и история ХХ века знает примеры всякого рода умозрительных союзов, шедших вразрез с реальным положением дел.

Читайте подробности: Опасные иллюзии о «боевом содружестве» России и Китая с Японией

Также читайте другие статьи Анатолия Кошкина о российско-японских отношениях.