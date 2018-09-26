Москва, 26 сентября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В Москве 25 сентября прошла церемония закрытия фестиваля «Круг света». В 2018 году одной из основных площадок праздничных мероприятий стала Театральная площадь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Воин Спартака

Василий Иванов ИА REGNUM Армия Спартака

Василий Иванов ИА REGNUM Круг Света на Театральной площади — Большой театр

Василий Иванов ИА REGNUM Начало Светового шоу на фасаде Большого театра

В этом году для световых шоу были задействованы фасады трёх театров: Большого, Малого и РАМТ. Объединение трех зданий, слившееся в единую картину в форме триптиха, позволило насладиться панорамной 270-градусной видеопроекцией.

Василий Иванов ИА REGNUM Символ изобилия

Василий Иванов ИА REGNUM Световое шоу на фасаде Большого театра

Василий Иванов ИА REGNUM Римский пир

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители

В дни фестиваля зрители увидели новое шоу «Спартак», повествующее о борьбе фракийского гладиатора против римских угнетателей. Также были показаны световые новеллы: «Небесная механика» и «Неподвластный времени», переносящие зрителей в китайский дворец, над которым кружил диковинный дракон, и являющие Чеширского кота во всей его красе.

Василий Иванов ИА REGNUM Будда на Фасаде Большого театра

Василий Иванов ИА REGNUM Квадрига

Василий Иванов ИА REGNUM Начало шоу «Спартак»

Василий Иванов ИА REGNUM Пленение Спартака

Василий Иванов ИА REGNUM Умиротворение в душе Спартака

Василий Иванов ИА REGNUM Шоу «Неподвластный времени»

Гости фестиваля могли принять участие в небольшом путешествии к далеким планетам. Помимо этого зрителям показали световой клип под совместную песню групп «Би-2» и Oxxxymironа, посвященный эмигрантам, вернувшимся в СССР в 1930—1950-е годы.

Василий Иванов ИА REGNUM Совместная песня «Би-2» и Oxxxymiron

Василий Иванов ИА REGNUM Совместная песня «Би-2» и Oxxxymiron

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Круг света» проходил с 22 по 25 сентября. В день открытия его посетили свыше 15 тыс. человек.