Москва, 26 сентября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В Москве 25 сентября прошла церемония закрытия фестиваля «Круг света». В 2018 году одной из основных площадок праздничных мероприятий стала Театральная площадь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Воин Спартака
Василий Иванов ИА REGNUM
Армия Спартака
Василий Иванов ИА REGNUM
Круг Света на Театральной площади — Большой театр
Василий Иванов ИА REGNUM
Начало Светового шоу на фасаде Большого театра

В этом году для световых шоу были задействованы фасады трёх театров: Большого, Малого и РАМТ. Объединение трех зданий, слившееся в единую картину в форме триптиха, позволило насладиться панорамной 270-градусной видеопроекцией.

Василий Иванов ИА REGNUM
Символ изобилия
Василий Иванов ИА REGNUM
Световое шоу на фасаде Большого театра
Василий Иванов ИА REGNUM
Римский пир
Василий Иванов ИА REGNUM
Зрители
Василий Иванов ИА REGNUM
Зрители
Василий Иванов ИА REGNUM
Зрители

В дни фестиваля зрители увидели новое шоу «Спартак», повествующее о борьбе фракийского гладиатора против римских угнетателей. Также были показаны световые новеллы: «Небесная механика» и «Неподвластный времени», переносящие зрителей в китайский дворец, над которым кружил диковинный дракон, и являющие Чеширского кота во всей его красе.

Василий Иванов ИА REGNUM
Будда на Фасаде Большого театра
Василий Иванов ИА REGNUM
Квадрига
Василий Иванов ИА REGNUM
Начало шоу «Спартак»
Василий Иванов ИА REGNUM
Пленение Спартака
Василий Иванов ИА REGNUM
Умиротворение в душе Спартака
Василий Иванов ИА REGNUM
Шоу «Неподвластный времени»

Гости фестиваля могли принять участие в небольшом путешествии к далеким планетам. Помимо этого зрителям показали световой клип под совместную песню групп «Би-2» и Oxxxymironа, посвященный эмигрантам, вернувшимся в СССР в 1930—1950-е годы.

Василий Иванов ИА REGNUM
Совместная песня «Би-2» и Oxxxymiron
Василий Иванов ИА REGNUM
Совместная песня «Би-2» и Oxxxymiron

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Круг света» проходил с 22 по 25 сентября. В день открытия его посетили свыше 15 тыс. человек.

Василий Иванов ИА REGNUM
Зрители на фестивале