Катманду, 26 сентября, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Новое правительство Непала решило попросить китайскую компанию China Gezhouba Group Corporation построить в стране крупнейшую гидроэлектростанцию, — заявил журналистам помощник министра энергетики Непала Рошан Хадка. Он добавил, что правительство стремится привлечь китайские инвестиции в инфраструктурные проекты.

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Напомним, что в прошлом году предыдущее правительство отменило сделку с этой компанией на строительство гидроэлектростанции в размере 2,5 млрд долларов, сославшись на ошибки в финансировании.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, официальная сделка будет подписана после переговоров с китайской компанией по условиям проекта.

Ожидается, что мощность гидроэлектростанции, расположенной в 50 км от Катманду, будет составлять 1200 МВт. Она будет способна устранить дефицит энергии в этом регионе.

Стоит отметить, что Китай и Индия одновременно стремятся повысить свое влияние в Непале, предоставляя помощь в развитии инфраструктурных проектов.