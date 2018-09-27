Владивосток, 27 сентября, 2018, 08:01 — ИА Регнум. О своем желании поработать в России с русским режиссером рассказала Энди Макдауэлл в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Аленой Сычевой.

Иван Шилов ИА REGNUM Энди Макдауэлл

По словам Макдауэлл, больше всего ей нравится сниматься в комедиях, причем особенно она любит черные, а такой фильм русско-американского производства был бы отличной идеей: в нем все герои были бы шпионами.

«Люблю разные роли! Мне очень повезло, что я не замыкаюсь в одном амплуа, а воплощаю и комедийные, и драматические образы. Из последних ролей мне очень нравится героиня, которую я исполнила в фильме «Одна любовь за другой». Это очень драматичная роль!» — отмечает Макдауэлл.

Актриса отмечает, что теперь, когда трое ее детей выросли, она стала значительно свободнее в профессии:

«Я рада, что благодаря своей профессии имею возможность много ездить, видеть разные города и, главное, встречаться с людьми со всего мира. Два года назад я отправилась в Турцию. Кто-то мог бы и испугаться, но не я. И в России я уже не в первый раз: была несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге, но Владивосток, конечно, особый город. Эта часть мира, вообще, очень необычная. Потрясающая природа, очень вкусная, просто невероятная морская еда — ничего подобного я в жизни не ела, — и необычайно душевное гостеприимство. Все люди выглядят очень простыми и открытыми, очень легко идут на контакт и рады помочь или просто пообщаться, даже если не владеют английским языком (мы как-то легко преодолевали языковой барьер). Так что у меня складывается отличная поездка!»

Полностью интервью читайте здесь: Энди Макдауэлл мечтает сняться в русской черной комедии

Также читайте другие статьи Алены Сычевой о современном кинематографе.