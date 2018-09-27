Москва, 27 сентября, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Реализацию проектов рассредоточенных агломераций, обсуждаемых в правительстве РФ, трудно представить без развитой сети скоростных железных дорог. О том, как можно воплотить эту идею в жизнь, сделав ее экономически целесообразной, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль

Если рассматривать мировой опыт строительства скоростных железных дорог, беря примеры, предположим, из японской практики, то для России напрашивается неутешительный вывод. К такому мнению склоняются некоторые эксперты, строящие рассуждение на том, что даже в Японии окупаемость высокоскоростных магистралей достигается только там, где уже существуют мощные пассажиропотоки. Как между Токио и Осакой, где на трассе протяженностью 500 км регулярно проезжают 140 млн пассажиров. Поскольку у России нет такого рода пассажиропотоков, то и нет перспектив развития ВСМ. Якобы.

Ведь Россия (так же, как и Китай) существенно отличается по своим географическим особенностям от Японии, а обращаясь к опыту Китая, который на 20% укомплектовывают свою железнодорожную сеть именно ВСМ, можно найти решение, вполне приемлемое и, мало того, совершенно необходимое. Какое?

Читайте статью Почему России нужна ВСМ из Китая в Европу и другие публикации Александра Запольскиса.