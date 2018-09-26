Минусинск, Красноярский край, 26 сентября, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Мэр города Минусинска (Красноярский край) Дмитрий Меркулов ушёл в отставку. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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Уточняется, что Меркулов выступил с соответствующим заявлением 26 сентября на внеочередной сессии Минусинского горсовета. Причины отставки в официальном сообщении на сайте Минусинска не уточняются. При этом чиновник подчеркнул, что остается секретарём Минусинского отделения партии «Единая Россия». Депутаты приняли отставку Дмитрия Меркулова единогласно. Исполняющим обязанности главы города стал Виктор Носков, который ранее занимал должность заместителя главы администрации по оперативному управлению.

Напомним, Дмитрий Меркулов с 2012 года занимал должность главы администрации Минусинска. В сентябре 2015 года депутаты горсовета избрали его главой Минусинска (прямые выборы глав городов в Красноярском крае отменены с 2014 года — прим. ИА REGNUM ).