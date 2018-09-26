Приштина, Сербия, 26 сентября, 2018, 16:06 — ИА Регнум. 24 сентября бывший депутат от ДДК (Демократического движения Косово), Адем Салишай подчеркнул, что даже во время вечера памяти, организованного по случаю перезахоронения полковника Ахмета Красничи, президент Косово Хашим Тачи совершенно не старался выглядеть серьезно в знак почтения перед памятью покойного, даже перед лицом других государственных лиц.

Kai Mörk Хашим Тачи

«Ему даже нельзя было позволять выступать на этом вечере, так как именно он был инициатором этого убийства», — добавил Адем Салшай. Об этом сообщает албанское новостное агентство «Медиат Шчиптаре».

21 сентября 1998 года был убит Ахмет Красничи, один из видных руководителей Армии освобождения Косово. Годовщина была отмечена памятным вечером, на котором выступил президент Косово Хашим Тачи, также активный участник боевых действий против вооруженных сил Союзной республики Югославия в 90-е.

«Со стороны Тачи было цинично и нетолерантно выступать на вечере памяти по случаю перезахоронения останков полковника Ахмета Красничи. Это самое большое оскорбление, которое могло быть нанесено личности и памяти Ахмета Красничи. Хашим Тачи — вдохновитель, инициатор и руководитель устранения видных деятелей Демократического движения Косово. Он должен предстать перед судом и ответить за совершенные преступления, ему не должно было быть позволено присутствовать на памятном вечере, посвященном памяти его жертв. Ещё большей ошибкой было то, что ему была дана возможность выйти и говорить и превозносить заслуги убитого, ключевую ответственность за смерть которого несет он сам. Те, кто создали ему такую возможность, совершили огромную, непростительную ошибку», — заявил бывший депутат ДДК Адем Салишай.