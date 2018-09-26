Москва, 26 сентября, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Самая быстрая в Европе и одна из самых быстрых в мире является скорая помощь в Москве. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Скорая помощь

По его словам, среднее время приезда машины скорой помощи на вызовы по ДТП составляет около 7,8 минут, на экстренные вывозы — 10,7 минут.

Хрипун добавил, что 10,8 минут составляет время прибытия скорой при инфарктах, 10,9 минут — при инсультах.

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