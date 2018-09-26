США одержимы ядерным оружием России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- В США заявили о главной угрозе, исходящей от России;
- Россия и Казахстан: курс на расширение военного сотрудничества;
- Папа римский напомнил Прибалтике о бедах от Запада;
- Госдума приняла поправки президента РФ к пенсионной реформе;
- Ситуация в крымском Армянске: дети вернулись в школы.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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