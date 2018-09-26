Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 25 сентября в Нью-Йорке встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США), а также личным представителем действующего сопредседателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

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Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он подчеркнул важность формирования способствующей миру среды, указав на необходимость воздерживаться от шагов, обостряющих ситуацию, и агрессивной риторики.

Глава внешнеполитического ведомства Армении обратил внимание посредников на «периодические попытки обострения ситуации со стороны Азербайджана на границе с Арменией и на линии соприкосновения с Арцахом (Нагорным Карабахом), в результате которых погибли два военнослужащих ВС Армении и Армии обороны Арцаха». Как отметил Мнацаканян, под прицелом было также мирное население.

Глава МИД Армении подчеркнул, что подобные шаги Баку представляют серьезнейшую опасность для мирного процесса, особенно в преддверии встречи глав МИД двух стран при посредничестве сопредседателей.

Согласно сообщению, собеседники обменялись мыслями как по поводу встречи министров иностранных дел, так и по шагам, включенных в повестку сопредседателей.

Сегодня, 26 сентября, в Нью-Йорке запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.