Екатеринбург, 26 сентября, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Уралу в 2018 году повезло с сентябрём. Первый месяц осени выдался весьма тёплым.

Алексей Колчин ИА REGNUM Посреди озера

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на Храм-на-крови

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле Храма-на-крови

Алексей Колчин ИА REGNUM Здесь должен быть пруд, но его частично спустили

Алексей Колчин ИА REGNUM На аллее

Алексей Колчин ИА REGNUM На проспекте Ленина

Алексей Колчин ИА REGNUM На улице Карла Либкнехта

Алексей Колчин ИА REGNUM Осенний отдых

Краски осени интересно наблюдать не только на природе, в лесу и степи, но и в мегаполисе. Дома из стекла, камня и бетона сливаются с осенней красотой. Как, например, в Екатеринбурге.

Алексей Колчин ИА REGNUM Осенняя пора

Алексей Колчин ИА REGNUM Река Исеть

Алексей Колчин ИА REGNUM Утка в Харитоновском парке