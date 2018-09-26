Осень на Урале: фоторепортаж
Екатеринбург, 26 сентября, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Уралу в 2018 году повезло с сентябрём. Первый месяц осени выдался весьма тёплым.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Посреди озера
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на Храм-на-крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возле Храма-на-крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Здесь должен быть пруд, но его частично спустили
Алексей Колчин ИА REGNUM
На аллее
Алексей Колчин ИА REGNUM
На проспекте Ленина
Алексей Колчин ИА REGNUM
На улице Карла Либкнехта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Осенний отдых
Краски осени интересно наблюдать не только на природе, в лесу и степи, но и в мегаполисе. Дома из стекла, камня и бетона сливаются с осенней красотой. Как, например, в Екатеринбурге.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Осенняя пора
Алексей Колчин ИА REGNUM
Река Исеть
Алексей Колчин ИА REGNUM
Утка в Харитоновском парке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Харитоновский парк