Кемерово, 26 сентября, 2018, 06:29 — ИА Регнум. При поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК) в средней школе №50 города Новокузнецка Кемеровской области открылся физико-математический класс, оснащенные новейшим оборудованием, с зоной отдыха и собственным научным музеем.

Служба по связям с общественностью СГК СГК открыла физико-математический класс в новокузнецкой школе

На приобретение программно-аппаратного обеспечения, электронных учебных пособий, а также проведение капитального ремонта в классе Сибирская генерирующая компания выделила школе один миллион рублей, сообщает служба по связям с общественностью компании.

За летние каникулы в классе поменяли все коммуникации, окна и двери, сделали современный ремонт. Теперь здесь установлена новая ученическая мебель, компьютерная техника, видеопроектор и интерактивная доска, методические пособия пополнились электронными плакатами и тестами, виртуальными лабораторными работами и интерактивными творческими заданиями по физике. А классная лаборатория превратилась в своеобразный научный музей: она оснащена множеством измерительных устройств и датчиков, учебных наборов для проведения экспериментов и опытов, демонстрации самых разнообразных физических явлений и законов. Двадцать восемь учеников пятого «А» освоят в новом физико-математическом классе инновационную образовательную программу «Занимательная физика». Эта программа нацелена на активную познавательную деятельность с акцентом на методы проведения различных лабораторных экспериментов.

«Детям в пятом классе интересны опыты. Им хочется всё потрогать, посмотреть на процессы своими глазами, — рассказала директор школы №50 г. Новокузнецка Анна Шелегина. — Занимательная физика — это не утомительно, а интересно и познавательно. Новый учебный курс позволит повысить мотивацию к обучению, а высокотехнологичное оборудование увеличивает и требования к профессионализму учителей, даёт им стимул к развитию».

На первом уроке физики в новом классе ребята стали участниками шоу-лекции «Энергия веков», которую провел интерактивный музей науки «Ньютон Парк» из Красноярска, узнали принципы работы ТЭЦ, смогли почувствовать силу прирученных человеком стихий: огня и воды.

«Нам понравился опыт с углём, кислородом и марганцовкой! — поделились ученицы 5 класса «А» Ксюша Золотарёва и Маша Бикулова. — А ещё очень здорово было, когда нас снимали таким специальным прибором, тепловизором, и на экране было видно, что мы — тёплые, а парта — холодная».

«Дефицит кадров есть всегда. Не нужно надеяться, что можно взрастить их в вузах, нужно воспитывать кадры со школы. Сибирская генерирующая компания вкладывает деньги в будущее, чтобы, еще сидя за партами, ученики могли получить новый уровень знаний», — подчеркнул в своем приветственном слове на открытии класса директор теплосбытового предприятия СГК в Новокузнецке, депутат Новокузнецкого городского совета Александр Кондратов.