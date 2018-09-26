Футболки против пиджаков: В зале заседаний Госдумы проходит акция
Москва, 26 сентября, 2018, 12:28 — ИА Регнум. При обсуждении законопроекта о пенсионной системе некоторые депутаты от КПРФ решили провести акцию и наглядно продемонстрировать свою позицию, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.
На футболках, которые назвали «стоп пенсионная реформа», изображен перечеркнутый круг с годами выхода на пенсию 65 и 63.
В ходе обсуждения поправок внимание к акции привлек внимание депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов, который указал на то, что ряд депутатов присутствуют в зале заседаний в футболках.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал:
«На зарплату депутата можно пиджак купить и галстук. У нас заработная плата выше много, чем у тех, кто нас избирал», — сказал он.
Госдума обсуждает законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста.