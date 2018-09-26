Чебоксары, 26 сентября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. В Комсомольском районе Чувашии обнаружены стихийные свалки — по предварительным данным, химических отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе ОНФ.

Onf.ru Стихийная свалка в Комсомольском районе

Свалка обнаружена в результате проверки обращения граждан о навале отходов на территории Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района. Общественники выявили две свалки, предположительно с химическими отходами.

«Одна из свалок состоит из пластиковых канистр с тёмной жидкостью. На большинстве емкостей имеются надписи с формулой серной кислоты. Второй навал обнаружен в нескольких десятках метров от первого. Он состоит из картонных коробок от фармацевтических препаратов, а также коробок с надписью «Серная кислота». Часть упаковок — с лабораторными банками, имеющими этикетки «Слив ртути», «Слив свинца», «Слив после титрования», «Эфир». Многие емкости разбиты, и их содержимое разлито. В округе стоит устойчивый химический запах», — говорят в штабе ОНФ.

Свалка находится в полукилометре от реки Кубня и недалеко от деревни Малые Кошелеи. Активисты отмечают, что незаконные навалы частично засыпаны песком, предполагая, что за это попытка скрыть следы экологического преступления.

«К сожалению, при попустительстве районных органов власти этот земельный участок, прежде принадлежавший местному сахарному заводу, превратился в место складирования бытового мусора», — отметил член регионального штаба ОНФ в Чувашии Владислав Солдатов.

В настоящее время территорию огородили сигнальными лентами, установлены запрещающие знаки.

Onf.ru Возле свалки — химический запах

Напомним, в июне 2017 года в Чебоксарском районе Чувашии выявили крупную несанкционированную свалку просроченных лекарственных препаратов. К выяснению обстоятельств появления отходов подключились правоохранительные органы. В феврале 2016 года мусорно-скандальная история разразилась в Марпосадском районе: возле деревни Ельниково Шоршелского сельского поселения образовалась свалка из унитазов и умывальников. Муниципальные чиновники тогда поясняли, что размещение отходов производства санкционировано с администрацией поселения, и керамический бой будет использоваться как строительный материал для строительства дороги.

Читайте также: В Чувашии обнаружили стихийную свалку просроченных лекарств

А также: За свалку унитазов в Чувашии оштрафовали главу поселения