Санкт-Петербург, 26 сентября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 26 сентября в первом чтении одобрили законопроект об установлении штрафов за попрошайничество, несанкционированную торговлю и приставание с предложением погадать на территории метрополитена. Пока решено не наказывать граждан за оставленные в метро вещи.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Во время обсуждения документа были высказаны опасения, что при его применении могут быть «перегибы на местах», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Например, слишком рьяные правоохранители могут начать штрафовать молодых людей всего лишь за попытку познакомиться.

Поправки в городской закон об административных правонарушениях предложили внести единороссы Денис Четырбок и Мария Щербакова.

После того как документ станет законом, так называемых гадалок и попрошаек будут наказывать штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Нелегальных торговцев из числа обычных граждан оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам придется заплатить 15−20 тысяч рублей.

Ранее предлагалось также штрафовать на 5 тысяч рублей пассажиров, забывающих свои вещи в метро. Из-за таких вещей почти ежедневно приходится закрывать на проверку одну или даже несколько станций подземки. Однако, как уже сказано, авторы законопроекта ко второму чтению решили отказаться от этой нормы, поскольку она не решит проблему закрытия станций из-за забытых вещей.

«По случайности оставить свой багаж в метро могут и пожилые люди, и инвалиды, и просто уставшие горожане. В то же время закрывать глаза на проблему бесхозных вещей нельзя, и мы будем искать другие способы решения этого вопроса», — заявил Денис Четырбок.

Он также заверил, что норма о наказаниях за приставания в метро не должна применяться по отношению к людям, обратившимся к кому-либо с предложением познакомиться. Однако коллеги депутата высказали опасения, что именно такие злоупотребления и могут возникнуть в ходе применения новой нормы со стороны тех, кому будет поручено ее исполнение.

Читайте также: В петербургском метро запретили забывать, гадать и просить

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правила пользования Петербургским метрополитеном, утверждаемые правительством Санкт-Петербурга, были внесены изменения, которые ужесточают порядок поведения пассажиров на объектах подземки. Правила дополнены тремя пунктами, которые запрещают пассажирам оставлять багаж и личные вещи, заниматься гаданием, вести торговлю и обмен, заниматься попрошайничеством.