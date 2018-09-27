Москва, 27 сентября, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Предупреждение о намерении России покинуть Совет Европы сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Понятно, что России стоит сделать серьезный вывод по поводу членства в организации, которая вот уже четыре года дискриминирует российскую делегацию. Почему с учетом истории возникновения Совета Европы для России участие в этом органе всё более походит на похмелье в чужом пиру, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Флаг Панъевропейского союза

Очень правильный термин, употребленный Матвиенко в своем заявлении по отношению к СЕ, — «универсальный механизм панъевропейской организации» — отсылает к 20-м годам ХХ века, когда «панъевропейскость» стала рассматриваться как реальный политический проект. Именно тогда возник во многом повторенный нынешним Евросоюзом проект, включая, что интересно, флаг — 12 звезд на синем фоне. Правда, с учетом того, что проект был предложен графом развалившейся Австро-Венгерской империи Рихардом Куденховым-Калерги, флаг также включал в себя крест в круге как христианскую символику, от которой большей частью нынешний ЕС старается дистанцироваться.

Проект, предложенный в 1923 году, совпал с еще одним событием, оказавшим катастрофическое влияние на судьбу Европы. В 1923 году произошел гитлеровский «пивной путч» в Мюнхене, до прихода нацистов к власти оставалось еще 10 лет, но именно нацистская Германия стала той лабораторией, в которой синтезировались проекты будущей «объединенной Европы», и если нацистский проект рухнул вместе с гитлеровским режимом, то «интернациональный проект», собиравшийся усилиями верховного командования СС, во многом перекочевал в виде основных идей в нынешний Евросоюз.

Читайте подробности: Почему России действительно нечего делать в Совете Европы?

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