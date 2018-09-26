Симферополь, 26 сентября, 2018, 11:57 — ИА Регнум. В образовательные учреждения крымского Армянска возвращаются учащиеся. Об этом в эфире крымской радиостанции 26 сентября сообщила замглавы администрации города Элина Мироненко.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

«Все учебные заведения города примут детей 26 сентября, школы готовы… По субботам они учиться не будут, мы выбрали другой вариант — за счёт отмены осенних каникул, а также небольшого сокращения зимних и весенних каникул», — отметила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа и начале сентября на территории завода «Крымский титан» произошло несколько выбросов сернистого ангидрида и ряда других химвеществ в атмосферу. Местные власти объявили каникулы в школах и детских садах и отправили около четырёх тысяч детей в санатории и здравницы полуострова. 22 сентября режим чрезвычайной ситуации был отменён.