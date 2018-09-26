Рязань, 26 сентября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В городе Рязани столкнулись два транспортных средства — микроавтобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Рязанской области.

(сс) CWitte ДТП

Авария произошла в среду, 26 сентября, на автодороге Ряжское шоссе.

«Произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, — говорится в сообщении. — Имеются пострадавшие».

По предварительным данным СМИ, в результате инцидента якобы пострадали 10 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

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