Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Среди 1 млн подписей против повышения пенсионного возраста, которые накануне, 25 сентября, были переданы в Администрацию президента РФ, есть более 49 тыс. подписей жителей Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении организации «Суть времени».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сдача подписей против пенсионной реформы в Администрацию Президента

Сбор подписей активисты провели в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Семикаракорске, Батайске и других городах и посёлках Донского региона. В день передачи «живых» подписей перед приемной президента России в Южном Федеральном округе состоялся одиночный пикет.

Фактически карательными мерами назвал повышение пенсионного возраста депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия») в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. По его мнению, у страны есть больше ресурсов и рычагов для сохранения пенсионного возраста на существующем уровне и достойной жизни пенсионеров.

«Дело в том, что экономика у нас условно рыночная, так как она регулируется государством. У нас, как и во всём мире, нет чистого рынка. Людей фактически загоняют в рабство», — указал Котляров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября активисты движения «Суть времени» передали в Администрацию президента России 1 млн подписей жителей страны, выступающих против повышения пенсионного возраста в стране. Лидер «Сути времени» Сергей Кургинян подчеркнул, что 1 миллион — это очень много и власть не может не отреагировать.

Вместе с тем 26 сентября депутаты Госдумы проголосовали за принятие поправок (их девять) президента РФ Владимира Путина к законопроекту об изменениях пенсионного законодательства во втором, решающем чтении. Поправки приняты единогласно — 385 депутатов проголосовали «за».

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