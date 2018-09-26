Берлин, 26 сентября, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Политическое землетрясение для немецкого правящего в коалиции с социал-демократами блока ХДС/ХСС («Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз») произошло 25 сентября: на выборах председателя фракции в бундестаге потерпел поражение Фолькер Каудер (ХДС), доверенное лицо канцлера Ангелы Меркель, пишет газета Daily Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Ожидалось очередное переизбрание Каудера, возглавлявшего фракцию последние 13 лет. За все эти годы Каудер ни разу не сталкивался с реальными конкурентами. Однако в этот раз 52,7% депутатов высказались в пользу Ральфа Бринкхауса (ХДС).

В преддверии выборов Бринкхаус подчеркивал, что его выдвижение на роль лидера фракции не должно восприниматься как нелояльность канцлеру. Тем не менее его победа однозначно воспринимается как поражение Ангелы Меркель и потеря ее авторитета внутри партии.

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