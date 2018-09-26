Владивосток, 26 сентября, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Уникальный состав бетона для применения в строительстве взлетно-посадочных полос аэродромов разработали специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает пресс-служба вуза.

Kafedra434 Бетон под кикроскопом

Сочетание помола портландцемента с суперпластификатором, доменным гранулированным шлаком, карбонатной мукой и карбонатом калия позволяет достичь раствору более интенсивной гидратации при твердении, а также делает окончательный продукт прочнее на 46%. Он становится более устойчивым к сжатию и выносливым к ударным нагрузкам.

«К технологическим особенностям производства относится механохимическая активация компонентов, которая достигается за счет совместного измельчения до удельной поверхности 510−560 м2/кг», — сообщил руководитель группы разработчиков, доцент учебного военного центра (УВЦ) ДВФУ, подполковник Роман Федюк.

В вузе напомнили, что разработкой композитов для специальных сооружений занимаются специалисты научной школы в военном центре ДВФУ.

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