Брянск, 26 сентября, 2018, 10:50 — ИА Регнум. В Брянске 1 октября начнется отопительный сезон. Соответствующее постановление 25 сентября подписал глава городской администрации Александр Макаров, сообщила пресс-служба мэрии. К зиме на данный момент пока готовы 99,7% многоквартирных домов.

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Запуск котельных будет идти в течение пяти дней. В первую очередь тепло поступит в больницы, школы и детские сады. Пусконаладочные работы будут продолжаться в течение двух недель, то есть тепло должно поступить во все дома к 14 октября.

Как сообщил на совещании в мэрии глава городского комитета ЖКХ Игорь Гинькин, по данным на 25 сентября, в городе к приему тепла готовы 99,7% домов (96% котельных).

«К подаче тепла готовы все учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения. Завершаются работы по капитальному ремонту инженерных коммуникаций семи многоквартирных домов», — цитирует Игоря Гинькина пресс-служба горадминистрации.