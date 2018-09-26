Москва, 26 сентября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Законопроект о повышении пенсионного возраста будет принят во втором чтении голосами «Единой России», три оппозиционные фракции заявили, что будут голосовать против правительственной инициативы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

«Единая Россия» приняла решение проголосовать в поддержку законопроекта во втором чтении.

«Фракция «Единая Россия» будет поддерживать этот законопроект», — сказал руководитель фракции Сергей Неверов, подчеркнув, что это консолидированное решение.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил категорически против законопроекта.

«До пенсии не доживет каждый второй мужик и каждая четвертая женщина… Реформа отбирает у каждого, кто честно трудился, 1,5 млн в карман… Мы будем бойкотировать эту людоедскую реформу», — заявил Зюганов журналистам.

Такой же позиции придерживается фракция ЛДПР.

«Поправки, предложенные депутатами фракции, не были поддержаны… Мы при дискуссии, при анализе предложений не видим конкретных мер, которые развеяли бы наши опасения», — заявил журналистам замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

Несколько иная позиция у «Справедливой России».

«Мы поддержим конкретные поправки президента, но голосовать по закону в конечном итоге наша фракция будет против», — сообщил лидер партии Сергей Миронов журналистам.

Голосование, по его мнению, станет «позором Госдумы седьмого созыва».