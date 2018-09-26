Окснард, США, 26 сентября, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Виктор Ортис арестован по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщила пресс-служба полицейского управления города Окснард (штат Калифорния, США).

Франсиско де Гойя. Насилие (фрагмент). 1820

В сообщении ведомства указано, что жертва насильственных действий написала заявление на Ортиса еще 19 марта, однако ордер на арест именитого спортсмена был выдан лишь спустя несколько месяцев. Отмечается, что спортсмен был взят под стражу 25 сентября. Сумма залога за Ортиса была установлена в $100 тыс. и боксер вышел на свободу в тот же день.

Добавим, на 30 сентября у боксера запланирован очередной бой, и он твердо намерен участвовать в поединке, пишет Los Angeles Times. В послужном списке Ортиса — 32 победы, из которых 25 он одержал нокаутом, а также три ничьих и шесть поражений.