Вашингтон, 26 сентября, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пока не будет увольнять заместителя генерального прокурора Рода Розенстайна, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По их данным, глава Белого дома хочет лично выслушать Розенстайна 27 сентября.

Напомним, ранее в американских СМИ появлялась информация, что Розенстайн якобы обсуждал вариант отстранения Трампа от власти на основании 25-й поправки к конституции США.

Однако позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опровергла эти слухи, заявив, что поскольку Трамп находится на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и его расписание плотное, они встретятся в четверг, 27 сентября, когда президент вернется в Вашингтон.

Читайте также: NYT: Заместитель генпрокурора США хотел отстранить Трампа от должности