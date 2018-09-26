Кемерово, 26 сентября, 2018, 09:26 — ИА Регнум. На улучшение жилищных условий родственников погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» из бюджета Кемеровской области выделят 95 млн рублей. Об этом на сессии областного Совета народных депутатов сообщил заместитель губернатора региона Игорь Малахов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

По словам чиновника, в принятом летом 2018 года законе о предоставлении субсидий на приобретение жилья было предусмотрено выделение 45 млн рублей.

«В действующей редакции закона на эти цели предусмотрено 45 млн рублей, сейчас увеличили — плюс ещё 50 млн рублей. На приобретение жилья семьям погибших планируется направить порядка 95 млн рублей», — цитирует слова замгубернатора «Газета Кемерова».

Как сообщало ИА REGNUM, на помощь родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово сочувствующие граждане перечислили более 197 млн рублей. Такие данные приводятся на сайте главного финуправления области.

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