Анкара, 26 сентября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что судьбу американского пастора должен решить суд, сообщает 26 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Данное заявление было сделано в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео, выразившего надежду на то, что священнослужитель будет отпущен на свободу уже в сентябре 2018 года.

Напомним, отношения между двумя союзниками по НАТО значительно осложнились после того, как в Турции по обвинению в терроризме был арестован гражданин США. Вашингтон в ответ на это ввел пошлины на ряд турецких товаров, что нанесло значительный урон экономике страны.