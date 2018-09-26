Санкт-Петербург, 26 сентября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. В Северную столицу сегодня, 26 сентября, придет первый в этой осени штормовой циклон. Ветер усилится до 20 метров в секунду. В связи с этим ожидается подъем воды в Неве до уровня, считающегося наводнением. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Dambaspb.ru Дамба во время наводнения

Он рассказал, что во вторник, 25 сентября, среднесуточная температура воздуха в городе впервые опустилась ниже нормы и составила +7 градусов. В ночь на среду в большинстве восточных районов Ленинградской области наблюдались заморозки до −1…−3 градусов.

Утро среды в Петербурге выдалось тихим и солнечным, однако это ненадолго, предупредил Колесов. По его данным, в город днем придет штормовой циклон.

«Уже до обеда пойдет дождь, в отдельных районах он будет сильный, потом юго-западный ветер усилится в порывах до 15−20 м/с. Будет прохладно, сыро и ветрено», — сообщил главный синоптик Петербурга.

Наводнение же, по его данным, ожидается в ночь на четверг, 27 сентября. Оно станет первым в этом осеннем сезоне.

Ранее Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что 26 сентября в городе ожидаются дожди, местами ливни, а также усиление порывов юго-западного ветра до 15−20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с.

Жителей и гостей Петербурга просят быть внимательными и осторожными при нахождении на улицах.

Добавим, что за семь лет работы комплекса защитных сооружений Петербурга на дамбе в Финском заливе остановлено 14 наводнений, предотвращен потенциально большой ущерб городу и его жителям.

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