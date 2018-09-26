Ярославль, 26 сентября, 2018, 09:08 — ИА Регнум. В Ярославской областной думе 7 созыва 37 депутатов из 50 занимают «руководящие должности», без портфелей осталось лишь 13 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это стало возможно благодаря увеличению количества комитетов, заместителей председателя облдумы и введению должностей «полномочных представителей».

Duma.yar.ru Ярославская облдума 7 созыва

При этом 10 постов в думе получила оппозиция. Правда, КПРФ и «Справедливая Россия» не вполне довольны сложившимся раскладом. «Единая Россия» не дала им сколько-нибудь значимых мест. Председатель думы и 4 его заместителя — единороссы. Единственным председателем комитета (по законодательству) стал коммунист Эльхан Мардалиев. Помимо этого КПРФ получила еще 4 поста заместителей председателя комитетов, «Справедливая Россия» и ЛДПР — по 2 поста, один пост получил единственный представитель «Коммунистов России». Кстати, этот пост полагается ему по федеральному закону.

При этом оппозиция не будет иметь практически никакого реального влияния на принимаемые решения. Это влияние могло бы быть, если бы представители оппозиционных партий (18 человек из 50) вошли бы массово в ключевые комитеты: по бюджету, социальной политике, законодательству. В этом случае они могли бы обеспечить отрицательное голосование по спорным проектам в комитетах. В случае консолидации оппозиции при низкой явке депутатов на заседания думы «Единая Россия» могла бы иметь и проблемы с прохождением отдельных законопроектов.

Однако на первом заседании дума приняла изменения в собственный регламент, в котором, во-первых, был ограничен состав комитетов — не более 10 человек, а, во-вторых, введено пропорциональное партийное представительство. В каждом комитете должно быть обязательно 6 единороссов, 2 депутата КПРФ и 2 представителя ЛДПР, СР или «Коммунистов России». Такой пропорциональный состав почти исключает принятие какого-либо решения, не согласованного с «Единой Россией» даже на уровне комитетов.

В целом руководящие посты в комитетах распределились так (все — «Единая Россия», кроме специально отмеченных:

1) по аграрной политике (председатель — Боровицкий М.В., заместители — Смирнов В.А.(ЛДПР), Никешин М.В.);2) по бюджету, финансам и налоговой политике (председатель — Гончаров А.Г.; заместители — Ясинский А.И., Потапов А.В. ЛДПР));3) по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог (председатель — Бирук Н.И., заместители — Павлов Ю.К., Байло В.И.(КПРФ));4) по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике (председатель — Калганов А.В., заместители — Киселёв А.С., Хабибулин С.Р.(Справедливая Россия));5) по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию (председатель — Тарасенков А.Н., заместители — Щенников А.Н. Ершов А.Н.(КПРФ));6) по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления (председатель — Мардалиев Э.Я.(КПРФ), заместители — Бобков В.С., Косихина Н.В.);7) по здравоохранению (председатель — Филимендиков Ю.А., заместители — Денисов В.В., Денисов А.В.(Коммунисты России));8) по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодёжи (председатель — Хитрова О.В., заместители — Секачёва О.Н., Макаров А.В.);9) по социальной, демографической политике, труду и занятости (председатель — Ушакова Л.Ю., заместители — Борисов С.В., Кузнецова Е.Д.(КПРФ));10) по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству (председатель — Фомичёв Р.Ю., заместители — Абдуллаев Ш.К.(КПРФ), Коваленко А.Н.).

Кроме того, дума выбрала трех «полномочных представителей»:

Казаряна Т.В. — по международному сотрудничеству, межнациональным и межконфессиональным связам;

— Коваленко А.Н. — по взаимодействию с международными спортивными организациями и спортивными федерациями;

— Якушева Я.С. — по международной кооперации и экспорту, развитию промышленности и предпринимательству.

У «полпредов» не будет каких-либо обязанностей. Скорее всего, введение этих должностей призвано лишь подчеркнуть особый статус конкретных депутатов.

Всего в Ярославскую областную думу 7 созыва прошло 32 депутата от «Единой России», 11 — от КПРФ, по 3 от «Справедливой России» и ЛДПР и 1 «Коммунист России».