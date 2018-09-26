Москва, 26 сентября, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Пришедшие в Москву осенние дожди останутся в регионе до конца текущей недели. По данным метеобюро Москвы, за сутки 25 сентября уже выпало 29% месячной нормы осадков, которая в сентябре составляет 65 мм.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

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Сегодня, 26 сентября, осадков не ожидается, однако уже с четверга облачная погода и дожди снова вернутся в Москву. Воздух прогреется до 9−11 градусов. Ветер будет северо-западного направления 6−11 м/с. Это немного ниже привычных значений.

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Как сообщало ИА REGNUM, жителей Москвы о непогоде предупредили заранее. Местные власти попросили водителей личных автомобилей пересесть на метро, чтобы не создавать пробок в часы пик. В Москве и Подмосковье продолжает действовать «жёлтый» уровень погодной опасности.