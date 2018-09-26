Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном для урегулирования проблем в отношениях двух стран. Об этом заявил глава японского правительства во время выступления на 73-й Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По его словам, для нормализации отношений Токио и Пхеньян должны решить проблему похищенных жителей Японии, которых вывезли спецслужбы КНДР в 1970−80-х.

Абэ также считает, что стороны могут сотрудничать по решению вопроса ядерного и ракетного оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь США Майк Помпео уже занимается подготовкой следующей встречи между ним и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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