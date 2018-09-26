Вашингтон, 26 сентября, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Торжественная церемония передачи Украине списанных патрульных катеров состоится 27 сентября в Балтиморе, штат Мэриленд, в присутствии украинского президента Петра Порошенко. Сообщение об этом опубликовано службой береговой охраны США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петер

Украинские ВМС получат от США два катера: Drummond и Cushing, построенные в 1988 году. На церемонии будет присутствовать и вице-адмирал службы береговой охраны Майкл Макаллистер.

Вооруженные пулеметами катера США передают Украине «в период обострения отношений с Россией» в акватории Азовского моря. Таким образом, как пояснили в Пентагоне, американские военные избавляются от «избыточной» техники и вооружения, передает телеканал CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские эксперты не оставили Украине никаких шансов на победу в возможном противостоянии с Россией в акватории Азовского моря. Российский флот потопит украинские корабли за «считаные минуты», столько же времени потребуется для уничтожения базы ВМС Украины, которую Киев планирует построить.

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