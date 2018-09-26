Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что больше не подпишет торговые соглашения со странами, которые не соблюдают Парижское соглашение о климате, сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Франция больше не заключает торговые сделки с теми, кто не соблюдает Парижское соглашение», — заявил глава Франции на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не упомянув о выходе Соединенных Штатах из соглашения по климату в 2017 году.

Напомним, Парижское соглашение — соглашение в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере. Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола (1997 год) в ходе Конференции по климату в Париже в 2015 году.