Астана, 26 сентября, 2018, 08:19 — ИА Регнум. По состоянию на 26 сентября в Казахстане собрано 14 млн тонн зерна или 73% урожая. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Умирзак Шукеев, сообщает 26 сентября агентство «Казинформ».

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

В Карагандинской области собрано всего 57% урожая, в Павлодарской области — 58%, в Акмолинской области — 61%, в Северо-Казахстанской области — 70,8%, в Кустанайской области — 85%.

По данным министерства сельского хозяйства Казахстана, урожайность составляет 13 центнеров зерна с 1 га.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2018 года объем капитальный вложений в развитие сельского, лесного и рыболовного хозяйства Казахстана составил 175,7 млрд тенге ($495 млн).