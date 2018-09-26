Астана, 26 сентября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. В Омской области сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз на территорию России 13 партий казахстанской подкарантинной продукции общим весом 245,4 тонны, сообщили 25 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

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Незаконный ввоз продукции был пресечен в период с 22 по 24 сентября 2018 года. Продукция предназначалась для реализации на территории Омской, Новосибирский областей и Красноярского края.

Транспортные средства пытались провезти фрукты, выращенные в Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Перевозчики нарушили требования, связанные с фитосанитарным сертификатом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 21 сентября сотрудники Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии пресекли незаконный ввоз продукции из Казахстана и Киргизии общим весом 43,44 тонны.