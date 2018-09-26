Киев, 26 сентября, 2018, 07:45 — ИА Регнум. ООН должна начинать больше миротворческих миссий, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 26 сентября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

По его словам, ООН должна быть реформирована таким образом, чтобы миротворческие операции проводились чаще и эффективнее. Украина также намерена участвовать в миротворческих операциях, отметил Порошенко. Он добавил, что главный интерес Киева — разворачивание миротворческой операции в Донбассе.

Напомним, инициатива по введению миротворцев в Донбасс принадлежит президенту России Владимиру Путину, однако взгляд на операцию у Москвы и Киева различный. Украина хочет, чтобы миротворцы зашли на территорию ДНР и ЛНР до границы с Россией, Москва же предлагает поставить миротворцев вдоль линии разграничения между ДНР и ЛНР и Украиной.