Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Защищая суверенитет народов и многосторонний подход во внешней политике с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, глава Франции Эммануэль Макрон призвал осуществить «новый глобальный баланс», сообщает Europe1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон восстал против «закона сильнейших» и призвал к обновлению форм международного сотрудничества для урегулирования кризисов и конфликтов.

«Сегодня мы переживаем глубокий кризис международного порядка. И не нужно искать ответственных за этот распад: они здесь, в Ассамблее, выступают сегодня. Ответственные — это лидеры стран, мы с вами», — обвинил Эммануэль Макрон.

Президент впервые осудил «закон сильнейших». «Таким образом, это будет закон сильного, односторонний, он ведет нас прямо к конфликту. Закон сильнейших не защищает людей», — предупредил глава государства.

Говоря о ситуации в Иране, Эммануэль Макрон заявил, что «Иран находился на военном, ядерном пути, и его остановило Венское соглашение 2015 года. Сегодня мы не должны усугублять региональную напряженность, но предлагаем более широкую повестку дня, диалог и многосторонний подход».

Эммануэль Макрон также призвал страны Генеральной Ассамблеи ООН «найти новую модель, новый глобальный баланс». «Этот новый глобальный баланс должен основываться на трех принципах: уважении суверенитета, укреплении нашего регионального сотрудничества и обеспечении более сильных международных гарантий», — подчеркнул глава Франции.

Говоря о терроризме или ливийском кризисе, президент утверждает, что «ответом на каждый из этих кризисов станет принцип суверенитета народов, регионального сотрудничества и обязательства международного сообщества».

В своем выступлении Эммануэль Макрон также затронул проблемы неравенства. «Мы должны выявить коренные причины неравенства, взглянуть на слабые стороны нашего международного порядка», — отметил президент.

Эммануэль Макрон объявил, что следующая встреча G7, которая состоится в сентябре 2019 года под председательством Франции, будет посвящена «борьбе против современного неравенства».

Напомним, глава Франции Эммануэль Макрон отправился в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник, 24 сентября.