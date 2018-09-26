Якутск, 26 сентября, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Дирижабли на Севере пытаются запустить уже не первый раз, но пока безрезультатно, потому что остаётся непонятной экономическая база таких проектов. Об этом заявил депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя намерение осуществлять на арктической территории республики грузоперевозки этим видом транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дирижабль

«Я бы не спешил говорить, что скоро по Якутии полетят такие аппараты, хорошо забытые ещё с довоенных времён. Слишком уж непонятно, какая экономическая база у проекта, получится ли с инфраструктурой и сколько будут стоить дирижабельные грузоперевозки. Однако идея сама по себе красивая. Экзотическое транспортное средство может перевозить не только грузы, но и туристов — где ещё они смогут увидеть такое?», — пояснил парламентарий.

При этом он отметил, что не считает опасными пассажирские перевозки на дирижаблях, так как технологии уже шагнули вперёд, и надёжность этого транспортного средства, по мнению депутата, явно повысилась.

За намерением запустить в Якутии дирижабли Тумусов намерен следить «хоть и с сомнением, но и с интересом».

Как сообщало ИА REGNUM, использовать дирижабли для перевозок грузов в Якутии предложил Арктический инновационный центр Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Реализовать этот проект сотрудники вуза намерены совместно с Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики (ДКБА). Такие перевозки, как предполагается. станут решением проблем логистики в условиях отсутствия дорог. Плюсом дирижаблей называется их дешевизна и то, что в отличии от самолётов они не нуждаются в создании специнфраструктуры.