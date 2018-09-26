Кемерово, 26 сентября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Студенты Кемеровского государственного университета (КемГУ) примут участие в экологической акции «Ёжики должны жить», цель которой — сбор использованных батареек, их утилизация, сообщает 26 сентября пресс-служба вуза.

Fexri Mustafayev Ёж

Мероприятие пройдет с 1 по 30 октября в рамках областного добровольческого проекта «Сохраним Землю Чистой». Итог акции будет оформлен в виде флешмоба и культурно-творческого мероприятия, где каждый институт, факультет и структурное подразделение представят отчет о работе волонтеров и перейдут к соревновательному процессу по передаче собранных батареек организаторам акции.

«Планируется фотосессия с живым ёжиком и участие ростовых кукол», — говорится в сообщении.

В вузе отметили, что выброшенные отработанные батарейки содержат большое количество вредных веществ и тяжелых металлов, и способны загрязнять территорию, на которой может прожить один ёжик. «Одна невыброшенная батарейка — одна спасенная жизнь ёжика», — убеждены организаторы.

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