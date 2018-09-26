Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Администрации президента США, которая работает на благо страны менее двух лет, удалось добиться больших успехов. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Моя администрация (администрация президента США) достигла больше, чем любая другая администрация в истории нашей страны», — отметил глава государства.

Присутствовавшие на мероприятии политические деятели встретили такое заявление Трампа громким смехом. По словам главы Белого дома, он не ожидал такой «реакции зала, но это нормально».

Трамп добавил, что экономика США развивается выдающимися темпами, а сама страна с каждым днем становится «сильнее и богаче».

В своей речи глава Белого дома также призвал к урегулированию ситуации в Сирии и к усилению давления на Иран.

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