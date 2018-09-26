Фантазии Литвы о РФ и меркантильные мысли Эстонии о ней же: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Законопроект об изменении пенсионной системы Госдума обсудит во II чтении;
- На сессии ООН заявлено о незаконности санкций против Крыма;
- В Литве фантазируют об «истории успеха» борьбы с Россией;
- Эстония хочет получать деньги от России;
- ЕК требует провести расследование по отмыванию денег в Danske Bank.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/680.