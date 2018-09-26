Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Приглашение посетить Россию было направлено главе Кубы Мигелю Диас-Канелю, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Presidencia El Salvador Мигель Диас-Канель

Отвечая на вопрос об оценке итогов встречи с кубинским министром иностранных дел Бруно Родригесом, Лавров сказал, что между Гаваной и Москвой «тесные и теплые дружеские отношения».

По поводу встречи российского президента Владимира Путина и Диас-Канеля Лавров сказал следующее:

«У него есть приглашение посетить Россию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Лавров встретился с кубинским коллегой и обсудил с ним планы по двусторонним отношениям и международные вопросы.