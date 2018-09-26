Оха, Сахалинская область, 26 сентября, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Жители сахалинской Охи, расположенной на самом севере острова, не смогут летать в материковый Хабаровск по льготным тарифам. Ранее горожане выходили на митинг по этому поводу, потом обратились к президенту России Владимиру Путину и добились субсидирования авиаперелётов на материк. Однако сегодня перевозчик — авиакомпания «Аврора» — заявляет, что несёт убытки и летать себе в ущерб не станет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бумажный самолётик

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Еще в июле 2018 года охинцы праздновали победу: после их обращения в адрес президента России Владимира Путина комиссия Минтранса России разрешила включить маршрут Оха — Хабаровск в перечень субсидируемых с 1 августа. Однако время шло, но ничего не менялось. Цены продолжают по сегодняшний день держаться на уровне 15 тыс. рублей в среднем.

Но охинские активисты не сдавались и попробовали воздействовать на перевозчика через прокуратуру. В надзорное ведомство они направили письмо о несогласии с установленными тарифами. Но прокуратура не усмотрела нарушений в действиях авиакомпании «Аврора», а цены нашла экономически обоснованными. В начале сентября стоимость перелета эконом-классом достигла уже 18−20 тыс. рублей, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

В минтрансе Сахалинской области сообщили, что субсидированные рейсы «Авроры» убыточны и выполнять еще один невыгодный рейс авиакомпания не станет до тех пор, пока не повысят размер субсидии:

«В июле 2018 года АО «Авиакомпания «Аврора» проинформировала правительство Сахалинской области об убытках в текущем году на субсидируемых маршрутах Хабаровск — Ноглики и Хабаровск — Шахтерск. С учетом вышеизложенного в адрес федерального Агентства воздушного транспорта были направлены предложения по внесению изменений в постановление №1242, в том числе и в части установления при отборе маршрутов внутри ДФО коэффициента 2,25 для определения размера субсидии», — говорится в ответе минтранса области.

Иными словами, до тех пор, пока федеральные чиновники не примут решения об увеличении размера субсидии, полёты из Охи в Хабаровск будут выполняться на коммерческой основе и сахалинским северянам летать «задёшево» на материк не светит.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Охи, что на севере Сахалина, обратились к президенту России Владимиру Путину по вопросу субсидирования перелетов в материковый Хабаровск. Вскоре ими был получен ответ из управления президента РФ по работе с обращениями граждан:

«Принято решение внести рейс Оха — Хабаровск в перечень субсидируемых. Стоимость билета в этом направлении составит 4674 рубля в одном направлении. Рейсы будет осуществлять авиакомпания «Аврора».

Однако дешевые билеты так и не вернулись в Оху. С 2018 года цены на перелет Оха — Хабаровск взлетели с 4,5 тыс. рублей до 13 тыс. рублей и с начала года уже успели вырасти.