Москва, 26 сентября, 2018, 05:48 — ИА Регнум. В Цхинвале на базе Комитета Юго-Осетпотребнадзора открылась первая в республике лаборатория молекулярной диагностики, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Герб Южной Осетии

Лаборатория была создана при поддержке Роспотребнадзора, сотрудники ведомства также провели обучение для специалистов этой лаборатории.

Также российское ведомство передало в дар лаборатории препараты для обнаружения возбудителей 30 разных инфекций. На церемонии открытия присутствовал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно о соглашении по информационному сотрудничеству между Роспотребнадзором и Минсельхозом — в рамках реализации госполитики по обеспечению биологической и химической безопасности государства.