Москва, 26 сентября, 2018, 05:13 — ИА Регнум. В столичном районе Гольяново загорелось складское помещение типографии, сообщает управление МЧС Москвы.

Пожар

Сообщается, что пожар произошел в складском здании, где хранится бумажная продукция. МЧС присвоили пожару повышенный уровень сложности, огнем охвачено около 500 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в подмосковных Мытищах произошел крупный пожар на складе. Пожарным удалось ликвидировать возгорание только к утру 24 сентября. В тушении пожара было задействовано 17 единиц техники и 56 человек. В результате пожара погибли двое.